Investimenti: come fare trading CFD con il broker Capital.com

Fra i broker che offrono l’operatività sui CFD, Capital.com è uno dei più apprezzati, e la sua qualità, marchio di fabbrica di servizi all’avanguardia, è certificata dal crescente numero di clienti attivi che, in poco tempo, sono passati da ottocentomila a circa due milioni e mezzo. Inoltre, anche se il quartier generale della società è situato a Londra, i servizi erogati sono autorizzati sia dalla FCA per il Regno Unito, sia dalla CYSEC, in questo caso a tutela della clientela operante in area ESMA.

Naturalmente, nonostante l’intermediario goda già di un’ampia copertura relativa alle informazioni riguardanti le sue peculiarità, per gli investitori che vogliano iniziare a fare trading con i CFD, è utile approfondire l’argomento, eventualmente consultando portali specializzati. Tra i diversi siti in rete, a meritare una menzione particolare è MigliorBrokerForex.net che ha recentemente stilato un vademecum completo proprio sull’offerta di Capital.com.

I vantaggi di Capital.com secondo gli esperti

La guida MigliorBrokerForex.net sul broker Capital.com può andare incontro alle esigenze di quegli investitori che, al momento, si trovano in procinto di scegliere un intermediario sul quale aprire un conto di trading. A tal proposito, uno dei punti di forza del broker sottolineati dal portale, è la completezza di asset negoziabili attraverso i CFD: un aspetto che mette gli utenti in condizione di poter comprare e vendere quasi tutti i sottostanti finanziari a livello globale.

Su Capital.com, infatti, sono a catalogo Contratti per Differenza su Azioni, Indici, Materie Prime, Criptovalute, ETF e Obbligazioni, con una copertura per area geografica quasi capillare; basti pensare che sono negoziabili titoli azionari di oltre 20 macro aree, divise tra paesi e settori di appartenenza.

Il conto di trading su Capital.com: spese e primo deposito

Il conto di capital.com è sottoscrivibile con un versamento minimo di 20 Euro, che può essere effettuato anche istantaneamente, alimentando il deposito con una carta di credito (transazione zero fee, come per quella standard del bonifico SEPA). Sui clienti, naturalmente, non gravano spese per l’apertura e per il mantenimento del rapporto e, trattandosi di un broker market maker, anche le commissioni di negoziazione non sono previste, dal momento che sostituite dall’applicazione di uno spread tra denaro lettera del sottostante oggetto della negoziazione.

Inoltre, tali differenziali bid-ask, applicati sulle varie asset, posizionandosi in linea alla media di mercato, sono abbastanza competitivi, ma molto importante è anche la possibilità di sottoscrivere un account soddisfacendo i requisiti richiesti per investitori professionali, pur mantenendo gli stessi costi previsti per la clientela retail.

Le piattaforme di Capital.com per fare trading con i CFD

L’offerta tecnologica di Capital.com, per quanto concerne le piattaforme operative, è ricca tanto quanto gli altri servizi. Oltre ad un web TOL proprietario -disponibile anche in versione App per dispositivi mobili-, il broker offre infatti agli utenti sia la MetaTrader release 4 sia la più recente tradingview. Si tratta di due software di trading molto potenti e completamente customizzabili, attraverso i quali si può effettuare qualsiasi tipo di analisi grafica, nonché utilizzare il linguaggio di ciascuna macchina per far girare expert advisor o script, utili ai risparmiatori per implementare strategie di investimento.

Ad esempio, una funzionalità molto apprezzata dai clienti Capital.com, è il trading con intelligenza artificiale, una tecnologia che analizza le scelte operative e aiuta l’utilizzatore ad ottimizzare l’allocazione del portafoglio. Naturalmente, tutte le piattaforme sono fruibili in versione demo, per esercitarsi con denaro virtuale prima di iniziare a negoziare con i propri fondi.

Trading CFD e formazione: la proposta di Capital.com

Un altro aspetto non secondario evidenziato da MigliorBrokerForex.net è lo spazio che il broker dedica alla formazione dei clienti, soprattutto quelli alle prime armi. Per chi parte proprio dalle basi, infatti, sul sito istituzionale sono consultabili un glossario e una guida per principianti, con varie sottosezioni riferite ai diversi strumenti finanziari, oltre a corsi, tenuti da esperti del settore, gratuiti e fruibili in varie modalità.

Infine, completano gli strumenti di supporto all’operatività, un servizio di aggiornamento sulle news economiche più importanti della seduta e la TV ufficiale di Capital.com, che trasmette una ricca programmazione, completamente a tema finanziario.