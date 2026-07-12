Il lavoro da remoto non sempre è un affare per il dipendente

Il lavoro da remoto viene visto spesso e volentieri come fonte di salvezza per tanti italiani, ma alcuni recenti studi ci dicono che non sempre sia un affare per il dipendente. Proviamo a fare il punto della situazione con quanto raccolto finora.

Il lavoro da remoto può creare anche dei problemi per il dipendente

Il panorama professionale successivo alla crisi pandemica ha visto l’emergere di una profonda spaccatura ideologica riguardo allo smart working. Da un lato, la galassia dei dipendenti lo rivendica spesso come una conquista sindacale e un diritto inalienabile; dall’altro, i vertici aziendali tendono a percepirlo come un vincolo che limita l’autonomia organizzativa e la gestione ottimale delle risorse umane.

Questa netta contrapposizione trova tuttavia un saggio punto di equilibrio nella letteratura scientifica. Gli esperti, muovendosi in un campo di ricerca ancora relativamente recente, stanno evidenziando come i reali obiettivi delle imprese e i bisogni del personale non siano affatto incompatibili, ma possano convergere verso soluzioni vantaggiose per entrambe le parti.

La complessità di questa transizione è ben sintetizzata dall’esperienza di Sujata Gupta, stimata firma del giornalismo scientifico. La reporter evidenzia come la dimensione del lavoro solitario sia intrinsecamente duale, capace di regalare un forte senso di responsabilizzazione e autonomia, ma anche di sprofondare l’individuo in una condizione di pesante isolamento. Si tratta di un dilemma condiviso dagli stessi datori di lavoro, costretti a bilanciare la produttività con il benessere psicologico dei propri collaboratori.

Per superare queste criticità, la sociologa di Yale Emma Zang suggerisce un cambio di paradigma radicale: il tessuto delle relazioni umane deve essere integrato fin dal principio nella progettazione delle strategie aziendali. Un’organizzazione lungimirante dovrebbe quindi modulare le attività calibrandole sia sulle necessità collettive del team sia sulle specificità del singolo professionista, a prescindere dal fatto che operi a distanza o in forma mista.

In tal senso, imporre un rientro di massa in presenza in modo rigido rischia di rivelarsi controproducente. I processi creativi ed efficienti richiedono infatti una delicata alternanza tra fasi di profonda concentrazione individuale e momenti di stimolante interazione informale. Per chi adotta un modello ibrido, la soluzione ideale risiede in una pianificazione mirata dei meeting in ufficio, evitando inutili trasferte. Per coloro che lavorano stabilmente da casa, invece, le aziende potrebbero contrastare l’alienazione finanziando l’accesso a spazi di coworking o istituendo team remoti dedicati, strutturati per riunirsi fisicamente a scadenze regolari. In questo modo, la flessibilità smette di essere un terreno di scontro e diventa un’opportunità di crescita condivisa.