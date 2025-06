Carta di credito: un mezzo di pagamento flessibile e versatile

Negli ultimi anni, in seguito alla crescente digitalizzazione, si sono moltiplicati i sistemi di pagamento; ciononostante, la carta di credito rimane uno degli strumenti più versatili e apprezzati. I circuiti internazionali ne garantiscono infatti l’accettazione in milioni di esercizi commerciali fisici in ogni parte del mondo, nei negozi online e sui siti della Pubblica Amministrazione.

Con una carta di credito, da non confondersi con la carta di debito, si possono anche effettuare prelievi di denaro contante agli sportelli ATM e predisporre pagamenti rateali. Data la sua diffusione e la sua versatilità, analizziamone le principali caratteristiche.

Carta di credito: l’accesso a una linea di credito

La denominazione carta di credito trova giustificazione nel fatto che si tratta di uno strumento, associato a un conto corrente, con il quale il titolare ha accesso a una linea di credito, più o meno elevata, stabilita dalla banca che ha rilasciato la carta.

Nella pratica, la carta è utilizzabile per effettuare acquisti e prelievi di contante, anche se, in quel momento, sul conto corrente non sono disponibili fondi sufficienti. L’addebito delle varie spese, infatti, avrà luogo soltanto in un secondo tempo ed è quindi sufficiente che vi sia disponibilità sul conto corrente il giorno in cui le transazioni effettuate saranno addebitate (di norma il giorno 15 del mese successivo a quello degli acquisti o dei prelievi).

L’accesso a una linea di credito è ciò che differenzia nella sostanza le carte di credito da quelle di debito; queste ultime, impropriamente, ma popolarmente definite “bancomat”, non consentono infatti di effettuare transazioni qualora l’importo da addebitare non sia disponibile sul conto corrente.

Quali sono i pro di una carta di credito?

Uno dei principali vantaggi carta di credito è, come accennato in precedenza, la possibilità di effettuare acquisti e prelievi anche se sul momento non si hanno sufficienti disponibilità liquide. Ciò permette di gestire alcune spese anche se ci si trova in una temporanea situazione di mancanza di fondi.

Un altro indiscutibile pro è la possibilità di poterla utilizzare in tutto il mondo, grazie a circuiti di pagamento che sono in grado di elaborare transazioni presso gli esercizi convenzionati in quasi tutti i Paesi del mondo.

Le carte di credito vengono anche accettate come cauzione dagli hotel e dalle società che forniscono il servizio di noleggio auto.

Va anche ricordato che, molto spesso, le carte di credito proteggono gli acquisti effettuati perché in genere sono associate a polizze assicurative che coprono il rischio di addebiti fraudolenti.

La gestione delle spese

La gestione spese con carta è molto semplice dal momento che le società di emissione delle carte e le banche rilasciano app di home banking per smartphone che consentono di verificare rapidamente le varie transazioni effettuate con la carta. Nel giro di pochi secondi si possono controllare tutte le operazioni effettuate e anche il credito residuo relativo al mese in corso.

Si possono anche impostare limiti di spesa per evitare di eccedere con l’utilizzo e inoltre si possono predisporre alert e notifiche qualora si superino determinate soglie di acquisto.

La carta è quindi un mezzo di pagamento che può avere un ruolo importante nella gestione del proprio budget personale o familiare.