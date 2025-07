Vendita dei supermercati Carrefour Italia, cosa succede adesso

Tiene banco, oggi, la storia della vendita dei supermercati Carrefour Italia. Un inaspettato ribaltamento nel settore della grande distribuzione vede New Princes Group, l’ex Newlat della famiglia Mastrolia, acquisire Carrefour Italia. Questo segna l’uscita definitiva del gigante francese dal mercato italiano.

I probabili effetti della vendita dei supermercati Carrefour Italia

L’accordo prevede l’acquisizione del 100% delle attività italiane di Carrefour, includendo le sue tre controllate principali: Carrefour Property, Gs Spa e Carrefour Finance, quest’ultima attiva nel settore del factoring. In totale, 1.027 punti vendita Carrefour cambieranno proprietà: 642 diretti e 385 in franchising. La distribuzione geografica dei punti vendita di Carrefour Italia mostra una forte concentrazione nelle regioni settentrionali:

Lombardia: 314 punti vendita

Piemonte: 202 supermercati

Lazio: 195 punti vendita

Liguria: 161 punti vendita

Toscana: 54 punti vendita

Emilia Romagna: 49 punti vendita

Seguono Valle d’Aosta e Sardegna.

L’operazione di acquisizione di Carrefour Italia da parte di New Princes Group ha un enterprise value di circa un miliardo di euro. Questa cifra si suddivide in 400 milioni di euro per la valutazione degli immobili e 600 milioni di euro per il valore del business. Carrefour Italia conta una forza lavoro complessiva di 18.000 dipendenti, di cui 10.000 diretti e 8.000 indiretti. Il suo fatturato ammonta a circa 3,7 miliardi di euro, con un EBITDA (includendo le attività immobiliari) di 115 milioni di euro.

La decisione di Carrefour di lasciare il mercato italiano, nonostante la sua lunga storia nel paese, è stata dettata da diverse ragioni. Il mercato italiano ha mostrato una minore crescita dei consumi rispetto ad altre realtà, rendendolo oneroso per il colosso francese. Negli ultimi anni, Carrefour Italia ha registrato perdite significative, con tentativi di rilancio che non hanno portato i frutti sperati. L’ultimo esercizio si è chiuso con un passivo di 150 milioni di euro.

Per New Princes Group, l’ex Newlat Food che ha modificato la propria denominazione in seguito all’acquisizione della britannica Princes Limited nella primavera del 2024, l’acquisto di Carrefour Italia rappresenta un’altra acquisizione trasformativa. L’obiettivo primario del nuovo proprietario è il rilancio del business di Carrefour Italia. Questa operazione segna la costituzione di una terza e fondamentale “gamba” per il gruppo, quella della grande distribuzione organizzata (GDO). New Princes Group amplia così le sue attività, affiancando alla già consolidata presenza nel settore alimentare (food) e in quello del latte un nuovo e strategico segmento di mercato.

La nuova proprietà punta a creare una filiera completamente integrata che unisca la produzione alimentare alla distribuzione. Questa strategia mira a ottimizzare i processi e a massimizzare l’efficienza. Per i prossimi tre anni, il marchio Carrefour verrà mantenuto sui punti vendita. Successivamente, verrà reintrodotto e sostituito dal brand GS, una storica insegna della grande distribuzione alimentare italiana, operativa fino al 2010 prima di essere rimpiazzata dal marchio Carrefour. Si discuterà molto della vendita dei supermercati Carrefour Italia.