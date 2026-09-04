Bisogna analizzare con attenzione le vere ragioni dietro l’aumento del prezzo della benzina in questi anni, in base alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere di recente. L’ondata eccezionale di rincari che sta colpendo i carburanti nell’anno in corso ha evidenziato una vulnerabilità strutturale della filiera energetica europea, spesso trascurata a favore delle dinamiche di prezzo del greggio.

Come sta evolvendo il prezzo della benzina

Negli ultimi quindici anni, il continente ha assistito allo smantellamento progressivo di circa il trenta per cento dei propri impianti di trasformazione energetica, portando alla dismissione di trenta raffinerie. Un ridimensionamento produttivo che oggi si rivela un amaro rimpianto per molti operatori del settore, privati della possibilità di intercettare guadagni storici.

L’analisi dell’evoluzione dei listini in Italia rivela infatti che il fattore trainante dell’inflazione alla pompa non risiede unicamente nel rialzo della materia prima, aumentata di un terzo, quanto piuttosto nel verticalizzarsi dei costi di lavorazione. Da inizio anno alla stagione estiva, sia la benzina che il gasolio hanno subito marcati rincari percentuali, spinti da un raddoppio delle spese di raffinazione per il carburante per autotrazione e da un incremento ancora più marcato per il diesel. Questo divario nasce dall’inelasticità intrinseca del mercato dei prodotti derivati. Mentre la disponibilità di petrolio greggio appariva soddisfacente prima delle recenti tensioni geopolitiche, l’offerta di prodotti finiti viaggiava su margini di equilibrio estremamente sottili.

L’instabilità nell’area dello stretto di Hormuz, combinata alle interruzioni produttive negli impianti russi e al conseguente stop alle esportazioni decretato da Mosca, ha eliminato dal mercato globale milioni di barili giornalieri di prodotti raffinati. Tale contrazione dell’offerta ha scatenato una febbre da approvvigionamento, facendo schizzare la redditività della trasformazione energetica fino a livelli mai registrati per il diesel e il carburante d’aviazione.

Questa impennata dei profitti ha riacceso la discussione politica sulle rendite di posizione del comparto e spinto leader politici, tra cui la presidenza americana, a sollecitare i vertici industriali per un rilancio degli investimenti e un ampliamento della capacità installata. Tuttavia, la prospettiva di edificare nuove infrastrutture dal costo multi-miliardario riscontra forte scetticismo tra i colossi petroliferi.

Sebbene si preveda che la domanda di riserva e i margini operativi si mantengano elevati nel medio termine, le proiezioni a lungo termine prefigurano un calo fisiologico dei consumi di idrocarburi legati alla mobilità tradizionale, accelerato dall’avanzata dei vettori elettrici e sostenibili. Dopo un lungo ciclo di contrazione, l’industria appare restia a vincolare ingenti capitali a un mercato caratterizzato da un’estrema volatilità e da un orizzonte temporale incerto.