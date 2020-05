Le migliori app per la gestione finanziaria per freelance e piccole imprese

0

Movimenti bancari, fatture in attesa di essere pagate, detrazioni fiscali o dell’IVA, cambio di valuta… riuscire a seguire tutti gli aspetti della gestione finanziaria non è un lavoro semplice, soprattutto per lavoratori freelance a partita IVA o per chi gestisce una piccola impresa dove non è scontato che ci sia un CFO o direttore finanziario o degli strumenti sofisticati per agevolare questo tipo di compito.

Per fortuna la digitalizzazione ha aperto un mondo ricco di possibilità per i professionisti e i freelance ed esistono diversi strumenti gratuiti o ad un prezzo davvero conveniente che aiutano a gestire il proprio business nei suoi aspetti finanziari. Non stupisce che anche in questo settore le nuove tecnologie vengano in aiuto delle persone per facilitargli un compito; persino nella nostra vita quotidiana utilizziamo quotidianamente app e piattaforme online per portare a termine anche faccende semplici come fare la spesa, imparare o mantenere allenata una lingua.

Ma vediamo quali sono gli strumenti utilizzabili da smartphone o PC che possono aiutare freelance e piccole imprese nella gestione finanziaria.

Debitoor

Si tratta di un software di contabilità e fatturazione “on the cloud” ad un prezzo abbordabile e che è stato sviluppato pensando soprattutto a lavoratori autonomi e piccole aziende. La piattaforma facilita la creazione di fatture, bolle di consegna e preventivi ed anche nella realizzazione di rapporti finanziari come il calcolo dell’IVA, il conto dei risultati e il bilancio generale del business. Disponibile anche in versione app per smartphone con sistema operativo iOS o Android.

HomeBank

Una valida alternativa a Debitoor, si tratta di un’applicazione di amministrazione finanziaria personale scritta in linguaggio di programmazione C, gratuita e con codice aperto.

È uno strumento semplice ed intuitivo da usare ed offre opzioni di grafici e rendiconti interessanti. Permette di definire categorie per classificare ogni transazione ed è compatibile con 56 lingue. È disponibile per Microsoft Windows, FreeBSD y GNU / Linux.

Xe Currency Converter

Se la tua azienda si muove nel mercato internazionale accedere al sito di Xe ti sarà di gran aiuto. Da qui potrai conoscere il cambio permanente del valore delle valute così come le tendenze e le previsioni future.

Fiscozen

Se sei un freelance titolare di una partita IVA in Italia ti interesserà questo strumento per assicurarti di non perdere nemmeno un adempimento fiscale. Si tratta di una piattaforma online creata apposta per i liberi professionisti che cercano aiuto nella gestione della fiscalità e che ti aiuta a ricordare scadenze e obblighi da rispettare oltre che versamenti di contributi ed imposte oltre ad agevolare la gestione della numerazione delle fatture, ad esempio.

Easyfatt

Un software che rende più semplice la tanto temuta fatturazione elettronica e non solo. Aiuta infatti a gestire magazzini e pagamenti e ad avere un controllo di acquisti e vendite tenendo in considerazione regole imposte dal Fisco e Normative aggiornate. Permette inoltre di personalizzare le fatture scegliendo tra vari modelli o disegnando il proprio.