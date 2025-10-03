La vendita di TikTok più vicina con la firma dell’ordine esecutivo di Trump

Manca sempre meno alla vendita di TikTok, stando alle informazioni che abbiamo raccolto in questi giorni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato di recente un ordine esecutivo che approva un accordo che prevede la cessione in gran parte delle attività statunitensi di TikTok, riporta CNBC. L’accordo consentirebbe a TikTok di conformarsi alla legge statunitense che impone che il servizio di social media venga venduto a un’azienda non cinese, pena il divieto di operare nel Paese.

Gli ultimi riscontri sulla vendita di TikTok

Una joint venture che include Oracle, Silver Lake e il fondo di investimento MGX con sede ad Abu Dhabi supervisionerà le operazioni di TikTok negli Stati Uniti, con la società madre di TikTok, ByteDance, che manterrà meno del 20% della società. Il gruppo della joint venture controllerà una partecipazione del 45% in TikTok, mentre gli investitori di ByteDance e i nuovi azionisti deterranno il 35%.

Oracle supervisionerà le operazioni di sicurezza di TikTok e fornirà servizi di cloud computing per la società statunitense. L’accordo prevede che ByteDance noleggerà una copia del suo algoritmo agli azionisti statunitensi di TikTok, che sarà “riqualificato e monitorato” da Oracle.

“È di proprietà di americani, e di americani molto sofisticati”, ha detto Trump a proposito dell’accordo, che deve ancora essere ufficialmente approvato dalla Cina.

Secondo il vicepresidente statunitense JD Vance, le attività di TikTok negli Stati Uniti saranno valutate 14 miliardi di dollari. La cifra è inferiore alla metà delle precedenti stime del valore di TikTok negli Stati Uniti. Secondo CNBC, nessun rappresentante di ByteDance era presente alla firma dell’ordine e non vi è alcuna indicazione che il governo cinese abbia cambiato posizione sull’approvazione dell’accordo. La Cina aveva precedentemente affermato che non avrebbe approvato la vendita di TikTok, ma Trump sostiene che il presidente cinese Xi Jinping abbia approvato verbalmente l’accordo durante “un colloquio proficuo”.

TikTok è tecnicamente vietato negli Stati Uniti dal 19 gennaio a causa dell’approvazione del Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act nel 2024. Trump ha ripetutamente ritardato l’applicazione del divieto di TikTok, impedendo al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di perseguire le aziende che continuano a distribuire l’app TikTok.

La legge impone che TikTok venga venduta a un’azienda non cinese o cessi di operare negli Stati Uniti e, con l’ordine esecutivo, Trump ha dichiarato che il suo accordo è conforme alla legge. Non è chiaro se il Congresso sarà d’accordo. ByteDance e gli investitori statunitensi hanno 120 giorni di tempo per concludere l’accordo, che dovrà quindi essere completato entro la fine di gennaio 2026.