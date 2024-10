Le startup di intelligenza artificiale hanno raccolto 11,8 miliardi di dollari nel terzo trimestre

Stime sul finanziamento totale parlano di un record pari a 53 miliardi di dollari

Aumentano le startup di intelligenza artificiale. Sebbene le restrizioni estese all’esportazione di chip di intelligenza artificiale in Cina da parte del governo degli Stati Uniti, le preoccupazioni sulle valutazioni dei giganti dell’intelligenza artificiale e i deludenti report sugli utili all’inizio di quest’anno abbiano scosso il mercato, causando un sentimento misto tra gli investitori, l’intelligenza artificiale rimane il settore principale per gli investimenti.

Secondo i dati presentati da Stocklytics.com, le startup di intelligenza artificiale hanno raccolto 11,8 miliardi di $ nel terzo trimestre nonostante il calo complessivo dei finanziamenti VC.

Le startup di intelligenza artificiale hanno rappresentato il 30% del finanziamento VC totale nel terzo trimestre

Il settore dell’intelligenza artificiale rimane un’opportunità di crescita a lungo termine per gli investitori VC nonostante la volatilità registrata negli ultimi mesi. Sebbene siano più selettivi su quali startup di intelligenza artificiale sostenere, l’interesse generale è rimasto forte e i dati di Crunchbase lo dimostrano.

Mentre l’attività di finanziamento VC ha rallentato nel terzo trimestre, scendendo del 13% anno su anno, le startup di intelligenza artificiale sono comunque riuscite a raccogliere ben 11,8 miliardi di $, la sesta cifra trimestrale più grande nella storia del mercato. Gli 11,8 miliardi di $ di capitale fresco sono vicini alle cifre trimestrali viste nel corso del 2023 e del 2024, escluso il record assoluto di 29,6 miliardi di $ raccolti nel secondo trimestre del 2024.

Anche il numero di accordi nel terzo trimestre è diminuito. Le statistiche mostrano che il numero totale di accordi è sceso del 28% anno su anno a 79 nel terzo trimestre del 2024, in calo rispetto ai 110 del terzo trimestre del 2023. Tuttavia, gli accordi più grandi hanno mantenuto il settore ottimista. Negli ultimi tre mesi, il mercato dell’intelligenza artificiale ha visto diversi investimenti massicci, come 1 miliardo di $ destinato a una startup di intelligenza artificiale con sede in California in fase iniziale, Safe Superintelligence, che cercava di sviluppare sistemi di intelligenza artificiale sicuri.

Grazie a questi enormi round di finanziamento, l’intelligenza artificiale è rimasta il settore più finanziato a livello globale. Secondo Crunchbase, le aziende di intelligenza artificiale hanno rappresentato circa il 30% degli investimenti totali di VC nel terzo trimestre, molto di più di qualsiasi altro mercato.

Quasi 53 miliardi di $ raccolti dall’inizio dell’anno, la cifra più alta finora

Nonostante il leggero rallentamento nel terzo trimestre, le startup di intelligenza artificiale hanno già raccolto molto più denaro rispetto all’anno scorso, trasformando il 2024 in un anno record per gli investimenti di VC. Secondo i dati di Crunchbase, gli investitori di VC hanno investito quasi 53 miliardi di $ in capitale fresco nel settore dell’intelligenza artificiale dall’inizio dell’anno, ovvero il 35% in più rispetto all’intero 2023. Inoltre, ciò significa che le startup di intelligenza artificiale hanno stabilito un nuovo record, superando i 49,4 miliardi di $ del 2021, ora il secondo importo di finanziamento più alto nella storia del mercato.

Con 53 miliardi di $ raccolti nei round di finanziamento dall’inizio dell’anno, l’importo di finanziamento cumulativo nel settore dell’intelligenza artificiale è balzato a oltre 241 miliardi di $. Le aziende statunitensi hanno raccolto quasi il 65% di quel valore, ovvero 155 miliardi di $, con la California come hub principale. Le loro controparti asiatiche hanno raccolto tre volte meno denaro nei round di finanziamento, ovvero 53 miliardi di $, mentre le startup europee di intelligenza artificiale seguono con 30,2 miliardi di $ di finanziamenti totali.