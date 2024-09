Fineco per i giovani under 30: tutte le occasioni da cogliere al volo

Ci sono diversi elementi da valutare sulle recenti iniziative di Fineco per i più giovani

La banca online Fineco da lungo tempo mette a disposizione servizi di qualità con un occhio di riguardo nei confronti dei più giovani. In particolare, gli under 30 che hanno in mente di aprire un conto corrente hanno la possibilità di rivolgersi a questo istituto credito così da poter investire in maniera al tempo stesso vantaggiosa e facile. Quali sono, dunque, i benefici che caratterizzano il conto corrente giovani di Fineco? In primis, l’assenza di costi di gestione fino al compimento dei 30 anni; dopodiché il canone è di 3,95 € al mese.

Le funzionalità per i più giovani

Attraverso questo conto corrente si ha l’opportunità di investire a prezzi molto interessanti sia in ETF che in azioni. I giovani con meno di 30 anni, in particolare, possono usufruire di uno sconto sulle commissioni pari al 50% per l’acquisto delle azioni italiane e statunitensi. Ma non è tutto, perché per gli under 30 è prevista anche la possibilità di aderire senza costi ai piani di accumulo ETF, grazie a cui gli investimenti possono essere diversificati e portati a termine con un approccio graduale. I vantaggi sono tanti, anche perché la gestione complessiva può avvenire tramite smartphone, usando l’app dedicata che funziona sia su dispositivi iOS che su dispositivi Android. L’applicazione permette di tenere sempre monitorato il saldo e di verificare in qualunque momento i movimenti effettuati sul conto. Non solo: sempre tramite l’app è possibile modificare i limiti delle carte e ottenere denaro via sms o WhatsApp.

La funzione di MoneyMap

Merita di essere menzionata anche MoneyMap, una funzionalità decisamente interessante che contribuisce a garantire una gestione più efficace del denaro. Ciò vuol dire, per esempio, che è possibile verificare in maniera istantanea entrate ed uscite, classificate per categorie: il che permette di comprendere in che modo si sta spendendo il denaro a disposizione. Volendo, poi, si può definire un budget di spesa e capire qual è il risparmio di ogni mese. In materia di carte di pagamento, è possibile scegliere fra le carte di credito Fineco, che fanno parte dei circuiti Visa e MasterCard, le carte di debito e le carte prepagate. Anche questi fattori contribuiscono a rendere il conto Fineco uno strumento ottimale per tutti i giovani che sono alla ricerca di una soluzione sicura e vantaggiosa, oltre che semplice da utilizzare.

La Carta Gold World

La Carta Gold World è una preziosa risorsa che può essere richiesta da chi è interessato a beneficiare di vantaggi esclusivi e al tempo stesso vuol poter sfruttare plafond di spesa più elevati. Si tratta di una delle carte con fido fino a 5000 euro più interessanti fra tutte quelle messe a disposizione dal mercato, e permette di accedere a una vasta gamma di servizi premium, fra i quali si ricordano lo sconto sul noleggio auto, la possibilità di accedere alle aree lounge degli aeroporti e la polizza assicurativa per i viaggi.