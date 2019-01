Fincantieri: la Commissione UE esamina l’acquisizione dei cantieri navali ex Stx

0

Fincantieri acquisisce l’impresa di costruzione navale francese con sede a Saint-Nazaire e la Commissione Europea interviene per esaminare l’acquisizione alla luce del regolamento sulle concentrazioni nonostante il progetto non raggiunge le soglie di fatturato previste dal regolamento europeo.

“Il progetto di acquisizione di Chantiers de l’Atlantique da parte di Fincantieri – rende noto l’organo esecutivo dell’UE – non raggiunge le soglie di fatturato previste dal regolamento UE relativamente alle concentrazioni per le operazioni che devono essere notificate alla Commissione a causa della loro dimensione europea. Esso è stato però oggetto di notifica per autorizzazione in Francia e in Germania”.

“La Francia – si legge nel comunicato – ha presentato alla Commissione una domanda di rinvio a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE sulle concentrazioni. Tale disposizione permette a uno o più Stati membri di chiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione che pur non rivestendo una dimensione europea incide sugli scambi all’interno del mercato unico e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nei territori degli Stati membri che presentano la richiesta. La Germania si è associata alla richiesta di rinvio trasmessa dalla Francia”.

Nonostante l’acquisizione è sotto la soglia del fatturato prevista dal regolamento europeo, sulla base degli elementi forniti dalla Francia e dalla Germania, e fatti salvi i risultati della sua indagine esaustiva, la Commissione ritiene che “l’operazione potrebbe nuocere in misura significativa alla concorrenza nel settore della costruzione navale, in particolare per quanto riguarda il mercato mondiale delle navi da crociera”.

La Commissione va oltre la propria funzione di controllo del mercato europeo e stabilisce quali sono le operazioni che incidono sul mercato mondiale e in questo caso sostiene che il progetto di Fincantieri “rischia di nuocere alla concorrenza a livello europeo e mondiale”.

La Commissione ha inoltre concluso di “rappresentare l’autorità più idonea a valutare i potenziali effetti transfrontalieri dell’operazione”.

L’acquisizione di Chantiers de l’Atlantique da parte di Fincantieri sarà quindi “esaminata nella sua integralità” da parte della Commissione che adesso intende chiedere a Fincantieri “di notificare l’operazione”. Richiesta priva di fondamento in quanto Fincantieri avrebbe dovuto avere l’autorizzazione solo dall’Antitrust francese e tedesca e non da quella europea.

Chantiers de l’Atlantique è attiva nella progettazione e nella costruzione di navi passeggeri, oltre a fornire servizi agli armatori.

Fincantieri è un’eccellenza navale italiana che ha la capacità di esportare e applicare il know-how e la cultura italiana in tutto il mondo, in tutti i cantieri, su tutti i prodotti e a tutti i fornitori.

L’esame della Commissione UE del progetto di acquisizione dei cantieri ex Stx, tecnicamente vedrà Fincantieri presentare in dettaglio l’operazione e sulla base della documentazione Bruxelles avrà 25 giorni lavorativi per esprimersi.