Maltempo: Ferrovie dello Stato scende in campo per mettersi al servizio dei cittadini

In vista della grave emergenza metereologica che ha coinvolto tutte le regioni d’Italia, Ferrovie dello Stato Italiane – attraverso le principali società operative, Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e Busitalia – scende in campo per mettersi al servizio dei cittadini attraverso azioni preventive, di monitoraggio e di intervento.

Nel quadro di questi provvedimenti messi in atto per garantire la massima assistenza alle persone sui treni e nelle stazioni, rientra anche l’attivazione di un nuovo numero verde, completamente gratuito.

Chiamando il numero verde 800.89.20.21, i clienti Trenitalia potranno ricevere tempestivamente informazioni sugli stati di allerta e sugli aggiornamenti circa la circolazione dei treni regionali e nazionali.

Tali aggiornamenti sono inoltre resi consultabili sul sito ufficiale di Trenitalia.

Sul sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato Italiane il comunicato ufficiale.