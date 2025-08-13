Si cerca assistenza SumUp per POS che non funziona: primi riscontri

Arrivano questa mattina le prime segnalazioni da parte di utenti che sono alla ricerca di assistenza SumUp. Tutto nasce dal POS che non funziona all’interno degli esercizi commerciali, i cui titolari hanno scelto questo fornitore per il servizio in questione. Una vicenda da analizzare più da vicino, se pensiamo che l’anomalia rischia di rendere complicate diverse operazioni con trasferimento di denaro. Insomma, seppur in modo parziale questa vicenda ricorda quella che abbiamo esaminato ad inizio maggio, quando c’è stato un disservizio riguardante il mondo bancomat qui in Italia.

Cosa sappiamo a proposito dell’assistenza SumUp per POS che non funziona oggi 13 agosto

Quali sono le prime informazioni trapelate in mattinata, a proposito dell’assistenza SumUp per POS che non funziona? Qualcuno, sui social, ha spiegato in modo dettagliato il modo in cui si presenta il disservizio, sperando di ricevere un riscontro diretto dai tecnici: “Da stamattina non riesco ad accedere. Inserisco le mie credenziali e mi riporta sempre la scritta: sessione scaduta. effettua nuovamente il login“. Insomma, un problema “bloccante”, di quelli che a conti fatti rendono inutilizzabile servizio e piattaforma. Ecco perché occorre un riscontro nel più breve tempo possibile.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non esiste una soluzione ufficiale e stabile, ma posso quantomeno indirizzarvi verso l’assistenza SumUp. Come affermato in passato sui social dallo staff, è possibile mettersi in contatto con chi di dovere tramite la pagina Facebook aziendale: “Ciao, ci scusiamo per l’inconveniente creato. Potresti gentilmente comunicarci il tuo codice cliente in privato. Buon proseguimento di giornata. Il Team SumUp”.

Allo stato attuale, non si hanno altre informazioni per coloro che cercano assistenza SumUp. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in attesa che la situazione diventi più chiara per tutti.

SumUp è un fornitore di soluzioni di pagamento mobile molto popolare, specialmente tra piccole imprese e professionisti. L’efficacia della loro assistenza clienti è un fattore chiave per la soddisfazione degli utenti, che si affidano a questi servizi per le loro transazioni quotidiane.

SumUp offre diversi canali per l’assistenza, cercando di coprire le diverse esigenze dei suoi clienti. Per i clienti con un volume elevato di transazioni (ad esempio, oltre 15.000€ in tre mesi o 60.000€ nell’ultimo anno), SumUp offre un’assistenza prioritaria 24 ore su 24. Questo include accesso prioritario ai canali di supporto e, in alcuni casi, la sostituzione gratuita del terminale POS anche oltre il periodo di garanzia standard.