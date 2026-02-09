Rimedi per Instagram che non si apre oggi con down parziale per chi monetizza

Sono trascorse 24 ore dalle prime segnalazioni degli utenti secondo cui Instagram non si apre qui in Italia, con un down quantomeno parziale che sta condizionando non poco l’esperienza di utilizzo del pubblico all’interno dell’applicazione. Non è un caso che abbiamo affrontato la questione già nella giornata di martedì con un primo articolo in merito. Vista la mole di lamentale, parlare di “down” autentico sarebbe eccessivo, fermo restando che tutti hanno una sensazione sempre più forte. Probabile, infatti, che un aggiornamento dell’app abbia dato fastidio a determinati brand o specifiche versioni di Android ed iOS.

Potenziali rimedi per Instagram che non si apre oggi con down parziale anche in Italia

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, è questa la lettura più probabile che possiamo dare sui problemi di Instagram che non si apre. Del resto, la situazione appare chiara anche su Down Detector, con segnalazioni costanti da ieri mattina, ma mai in grado di raggiungere picchi elevatissimi che vengono a galla quando c’è un effettivo disservizio dell’app. Inutile dire che la versione web, da PC, non presenti particolari anomalie, avvalorando la tesi che ho esposto ad inizio articolo sul disservizio riscontrato da alcuni utenti.

Come approcciare i problemi per i quali Instagram non si apre? In verità, dalla mia esperienza di utilizzo, è possibile anche che l’app si avvii, salvo poi chiudersi dopo pochi istanti. Personalmente, ho superato il disservizio disinstallando l’applicazione, per poi procedere con un nuovo download dallo store di riferimento. Non posso darvi la certezza che tutto si risolva in modo definitivo facendo così, ma potete quantomeno valutare l’opzione ora riportata.

A voi come vanno le cose con Instagram che non si apre o che si chiude subito? Fateci sapere con un commento, in modo da capirci qualcosa di più. Intanto, monitorate il rilascio di eventuali aggiornamenti correttivi. Se Instagram si blocca all’avvio, il primo passo è verificare la connessione o forzare l’arresto dell’app. Spesso, un accumulo di dati temporanei corrompe il caricamento: svuotare la cache (su Android) o reinstallare l’applicazione (su iOS) risolve gran parte dei conflitti software.

Controlla sempre la disponibilità di aggiornamenti negli store ufficiali, poiché le versioni datate faticano a comunicare con i server. Se il problema persiste, prova a riavviare lo smartphone o a liberare spazio nella memoria interna. In rari casi, il malfunzionamento dipende da un “down” generale dei sistemi Meta; in quel caso, l’unico rimedio efficace è la pazienza con Instagram che non si apre.