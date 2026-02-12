Una truffa l’SMS “Chiama e ascolta il tuo messaggio” verso gli 899

Bisogna stare alla larga, nel modo più assoluto dagli SMS ‘Chiama e ascolta il tuo messaggio’ verso gli 899. Si tratta di una vera e propria truffa, con un messaggio esca che ci dà l’impressione di essere stati contatti dal proprio operatore. Il discorso è molto semplice, in quanto una chiamata a questi recapiti comporta delle spese considerevoli per gli utenti. Discorso valido anche nel caso di telefonate di pochi minuti e secondi, secondo le testimonianze che abbiamo avuto modo di raccogliere in passato.

State alla larga dall’SMS ‘Chiama e ascolta il tuo messaggio’

Cerchiamo di analizzare bene la situazione, in quanto un errore rischia di farvi bruciare cifre non inferiori ai 10 euro. Ci sono delle fasi in cui in Italia in molti ricevono un SMS il cui testo esordisce con ‘Chiama e ascolta il tuo messaggio’. Gli utenti meno esperti hanno in questo modo la sensazione che la propria segreteria telefonica contenga un messaggio da parte del contatto di turno che non è riuscito a chiamarci. Spinti dalla curiosità, la vittima rischia seriamente di essere tentata e di procedere con la chiamata richiesta.

Ne abbiamo parlato anche nei mesi scorsi e, a quanto pare, di tanto in tanto occorre tornare sull’argomento, visto che ad ogni ondata di questo famoso SMS tanti utenti in Italia rischiano di perdere molti soldi disponibili con il proprio credito. Dunque, state alla larga da comunicazioni di questo tipo, perché il rischio di ritrovarsi con il credito prosciugato in un contesto di questo tipo è concreto. In un momento delicato come questo, probabilmente è necessario tenere gli occhi aperti come non mai.

Avete mai ricevuto un SMS che inizia con “Chiama e ascolta il tuo messaggio”, inviandovi a richiamare un numero 899? Fateci sapere come è andata, riportando la vostra esperienza sul campo. Il fenomeno “Chiama e ascolta il tuo messaggio” rappresenta una delle prime forme di viralità analogica, un mix di curiosità e brivido che ha segnato l’immaginario collettivo. Nata come una catena di Sant’Antonio telefonica, invitava gli utenti a comporre numeri misteriosi per ascoltare registrazioni criptiche, spesso di natura horror o inquietante.

Queste chiamate, alimentate da leggende urbane e passaparola, trasformavano il ricevitore in un portale verso l’ignoto. Sebbene oggi il digitale abbia preso il sopravvento, il fascino di quella voce metallica che rispondeva nel cuore della notte rimane un simbolo intramontabile di quella suspense collettiva pre-social. Occhio, dunque, alla catena “Chiama e ascolta il tuo messaggio”.