Micro Futures: ecco perché sono adatti ai piccoli investitori

Approcciamo meglio il tema Micro Futures, con suggerimenti per piccoli investitori

0

I Futures, in generale, sono degli strumenti finanziari che negli ultimi anni hanno preso maggior spazio all’interno dei portafogli degli investitori poiché caratterizzati da diversi vantaggi, tra cui vale la pena menzionare sicuramente i mercati regolamentati e l’elevata liquidità sul book. I Futures, inoltre, permettono di fare trading diretto su indici, valute, materie prime e tassi di interesse e risultano distinti in contratti Standard, E-mini e Micro.

I Micro Futures in particolare hanno reso questi strumenti ancora più accessibili proprio per la dimensione ridotta, permettendo di mantenere gli stessi vantaggi pur avendo a disposizione un capitale ridotto.

Tra i Micro Futures troviamo e-Micro EUR/USD, dieci volte più piccolo dello Standard ma maggiormente personalizzabile ed efficiente, motivo per cui per saperne di più vi consigliamo di visitare il sito ibroker.it/Mercato-USA/EUR-USD.

Perché utilizzare valute e-Micro EUR/USD

I Futures EUR/USD richiedono all’investitore un impegno finanziario inferiore rispetto ai Futures a grandezza naturale, rendendoli uno strumento valido per chi desidera esporsi sul mercato dei cambi EUR/USD pur con capitali inferiori.

Un ulteriore vantaggio degli EUR/USD futures è quello di poter avere, attraverso un solo conto, la flessibilità di scalare dentro e fuori una posizione con diversi contratti.

Inoltre, i futures E-Micro EUR/USD consentono ai trader l’accesso ai mercati forex non solo senza un grande onere finanziario, ma anche senza requisiti di margine particolari, motivo per cui può risultare allettante iniziare a fare trading online proprio attraverso l’utilizzo di questi strumenti finanziari.

Tra gli altri vantaggi derivanti dalla scelta di questi futures troviamo anche un accesso trasparente, oltre che totale, al book di negoziazione, garantendo in questo modo ottime opportunità di trading a tutti gli investitori, il tutto in completa sicurezza se ci si affida al broker giusto.

Per sapere di più sulla coppia di valute EUR/USD e non solo ti segnaliamo questo sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Coppia_di_valute.

Il book nel trading: ecco di cosa si tratta

Come abbiamo già accennato, il book di negoziazione del CME Group è uno dei maggiori vantaggi per coloro i quali scelgono di utilizzare i futures EUR/USD, motivo per cui occorre saper bene di che cosa si tratti ancor prima di fare trading online.

Il Book in questione è una tabella in cui vengono indicate tutte le proposte di vendita e di acquisto ed il nome “book” deriva dalla possibilità di poter sapere a che livello di quantità scambiata e di prezzo è possibile eseguire un ordine.

Ancor più semplice è l’utilizzo del book di negoziazione del CME Group nel caso del Forex poiché in questo caso non sono indicati i volumi di scambio per ogni transazione ma viene indicato il cosiddetto “cross”, ovvero la coppia di valute.

Una volta indicata la coppia di valute su cui si desidera investire, infatti, basterà decidere l’importo e la leva finanziaria, ovvero il moltiplicatore dell’investimento di capitale, altra componente che mi permette, con un capitale ridotto di fare trading su un capitale più elevato.

Naturalmente, com’è facile intuire, la leva è una componente di rischio: può aumentare sia i vostri guadagni che le vostre perdite, affidatevi sempre alla giusta guida!